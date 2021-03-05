Ивановский мост непригоден для эксплуатации: две крайние полосы закроют, пешеходам запретят по нему ходить 8 Новости

Экспертная комиссия признала Ивановский мост непригодным для эксплуатации. Ресурс его главных несущих элементов полностью исчерпан, говорится в заключении специалистов.

Об этом сообщили на сайте Одесского горсовета.

«На рассмотрение Комиссии по ТЭБ и ЧС будет вынесена рекомендация экспертов о полном ограничении движения транспорта по двум крайним полосам путепровода, конструктивные элементы которых наиболее повреждены. Также необходимо ограничить движение пешеходов по тротуарам путепровода и освободить подмостовое пространство от двух автостоянок», – сообщил мэр Геннадий Труханов.

По прогнозам чиновников, проект реконструкции моста будет готов к осени, а только после приступят к работам. На время их проведения движение по путепроводу полностью закроют.

Напомним, ранее чиновники горсовета запретили движение грузового транспорта по Ивановскому мосту из-за его аварийного состояния.