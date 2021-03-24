Ивановский мост начнут ремонтировать в декабре, и займет это два года 8 Новости

Работы по капитальному ремонту аварийного Ивановского моста в Одессе начнутся в декабре 2021 года.

Об этом сообщил начальник управления дорожного хозяйства Одесского горсовета Андрей Сандул.

При этом данный прогноз он оценил как оптимистический.

Сами ремонтные работы, по оценке Сандула, займут около двух лет, то есть возобновится движение по мосту в полном объеме не раньше конца 2023 или начала 2024 года.

Будут ли перекрывать мост на время ремонта, Сандул не уточнил: по его словам, это будет определяться проектом проведения работ, который начнут разрабатывать в ближайшее время.