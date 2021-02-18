Итальянцы будут помогать сохранять архитектурное наследие Одессы 32 Новости

17 февралямэр Одессы Геннадий Труханов провел онлайн-совещание с итальянскими специалистами в области урбанистики, архитектуры, реставрации и сохранения архитектурного и культурного наследия.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской мэрии.

В совещании приняли участие: первый заместитель городского головы Михаил Кучук, заместитель городского головы Павел Вугельман, руководители профильных структурных подразделений одесской мэрии, а также представители Одесской государственной академии строительства и архитектуры.

«Сегодня дан старт новому украинско-итальянскому проекту. Это совещательный орган по вопросам урбанистики, архитектуры и реставрации памятников архитектуры. Возглавит его директор департамента архитектуры и дизайна Генуэзского университета, профессор Николо Касидду», — отметил Геннадий Труханов.

В ходе совещания было решено, что после согласования объектов и их очередности одесские специалисты подготовят необходимый пакет документов и архивных материалов для детального изучения итальянской стороной и подготовки соответствующих рекомендаций.

Профессор Николо Касидду отметил, что проект будет носить не только архитектурно-строительный, но образовательный характер: студенты старших курсов бакалавриата и магистратуры Генуэзского университета будут привлечены к изучению культурного и архитектурного наследия Одессы и разработке идей по развитию общественных пространств нашего города.