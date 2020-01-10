Ищенко: Окончательное решение по делу по факту пожара в одесском колледже может быть принято только после получения результатов всех экспертиз

10.01.2020 17:48
52
Новости

Об этом временно исполняющий обязанности начальника ГУНП в Одесской области сообщил во время совещания, которое состоялось сегодня, 10 января, в Одесской облгосадминистрации.

Напомним, что по факту пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, которая в декабре прошлого года унесла жизни шестнадцати человек полицией начаты уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины - нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности (ч. 2 ст . 270) и служебная халатность (ч. 2 ст. 367). В настоящее время основной версией трагедии остается возгорания бытового электроприбора, подозрение предъявлено одном лице.

В рамках расследования правоохранителями предназначены 70 экспертиз. Среди них - судебно-медицинские, строительно-техническая, пожарно-техническая, судебно-электротехническая и комплексная пожарно-техническая .

«Сейчас мы ждем заключения всех экспертиз. Только получив их, можно будет принять окончательное процессуальное решение по делу и определиться со всеми виновными в трагедии », - сказал Иван Ищенко.

Источник

Теги

Рассказать

Читайте также

Европейский план для Украины
24.11.2017
706
Новости
Предложенный литовской стороной "Европейский план для Украины", так называемый План Маршалла для Украины, является первым возможным шагом по реализации ...