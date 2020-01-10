Ищенко: Окончательное решение по делу по факту пожара в одесском колледже может быть принято только после получения результатов всех экспертиз 52 Новости

Об этом временно исполняющий обязанности начальника ГУНП в Одесской области сообщил во время совещания, которое состоялось сегодня, 10 января, в Одесской облгосадминистрации.

Напомним, что по факту пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, которая в декабре прошлого года унесла жизни шестнадцати человек полицией начаты уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины - нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности (ч. 2 ст . 270) и служебная халатность (ч. 2 ст. 367). В настоящее время основной версией трагедии остается возгорания бытового электроприбора, подозрение предъявлено одном лице.

В рамках расследования правоохранителями предназначены 70 экспертиз. Среди них - судебно-медицинские, строительно-техническая, пожарно-техническая, судебно-электротехническая и комплексная пожарно-техническая .

«Сейчас мы ждем заключения всех экспертиз. Только получив их, можно будет принять окончательное процессуальное решение по делу и определиться со всеми виновными в трагедии », - сказал Иван Ищенко.

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