Хроники коронавируса: плюс 584 случая в Одесской области 270 Новости

58 283 случая COVID-19 зарегистрированы в Одесской области по состоянию на 14 декабря.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, из них 26 339 человек — у одесситов.

За последние сутки в регионе зарегистрированы 584 новых случая заболевания, в том числе 179 в Одессе.

По данным на 14 декабря, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 287 пациентов с COVID-19, из них 54 человека пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 233 пациента, из них два человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За последние сутки в инфекционную больницу поступили 28 человек с подозрением на COVID-19. 30 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 75 человек — в ГКБ №10, 123 человека — в городской больнице №5, 18 детей — в детской городской больнице №3.

За прошедшие сутки зарегистрированы 16 новых случаев COVID-19 у детей (десять девочек и шесть мальчиков ), находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 438 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 14 687 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 11 274 одессита.