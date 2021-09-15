Херсонец хранил гранаты в ячейке одесского супермаркета 30 Криминал, Новости

Одесские полицейские изъяли у 39-летнего жителя Херсона пять гранат.

Как сообщает пресс-служба полиции Одесской области, он привет в город боеприпасы, чтобы продавать. Две гранаты мужчина хранил в камере хранения одного из супермаркетов, три – в арендованной квартире. Изъятые предметы полицейские направили на экспертизу.



Подозрительную сумку в шкафу обнаружила администрация торгового заведения и сообщила в полицию. В ходе осмотра специалисты-взрывотехники обнаружили гранаты РГД-5 с запалами к ним. Владельца запрещенных предметов сотрудники отдела полиции №5 Одесского районного управления полиции №1 разыскали менее чем за сутки и задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

Фигуранту объявили подозрение по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины, он находится в изоляторе временного содержания. За незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы