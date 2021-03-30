Губернатор попросил космическое агентство составить карту земельных участков Одесской области

Руководство Одесской области обратилось к Государственному космическому агентству Украины с просьбой помочь составить карту земельных участков региона.

Об этом сообщил на встрече с журналистами губернатор Сергей Гриневецкий, передает «Таймер».

Глава ОГА отметил, что от 20 до 25 % земель области в настоящее время фактически не учтены, и в облгосадминистрации толком не знают, как данные участки используются. Именно поэтому власти и попросили Госкосмос предоставить при помощи его технических возможностей данные об использовании тех или иных территорий.

«Это позволит навести в вопросе порядок», — подчеркнул Гриневецкий и посетовал на отсутствие полноценного руководства у профильной структуры, а именно у Госгеокадастра.

«Там постоянные исполняющие обязанности», — добавил губернатор.