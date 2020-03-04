Громади Одещини мають тільки два місяці, щоб подати проекти на кошти інфраструктури

3 березня Уряд затвердив розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2020 році. Обсяг субвенції, як і у 2019 році складає 2,1 млрд грн.
Про це повідомили в Одеському регіональному відділенні Асоціації міст України (АМУ).
Кошти розподіляються між територіальними громадами, утвореними шляхом об’єднання/приєднання у 2015-2019 роках, пропорційно до площі території та кількості сільського населення з рівною вагою обох чинників.
Асоціація міст України погодила проєкт розпорядження із зауваженнями, які частково враховані.
Відповідно до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку розвитку об’єднаних територіальних громад субвенція на підтримку розвитку об’єднаних територіальних громад надається на реалізацію проектів, що сприяють формуванню та розвитку інфраструктури комунальної власності. Кошти можуть бути спрямовані на:
- розроблення проектної, містобудівної та планувальної документації;
- підвищення якості надання адміністративних послуг, зокрема створення, модернізацію центрів надання адміністративних послуг та придбання обладнання і програмного забезпечення;
- створення сучасних систем організації управління громадою – комунікаційних мереж, баз даних, систем оповіщення населення;
- реконструкцію, капітальний ремонт, переобладнання, перепрофілювання будівель бюджетних установ з метою їх використання відповідно до повноважень та потреб об’єднаних територіальних громад з обов’язковим застосуванням енергоефективних технологій;
- нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт вулиць, доріг, мостів, переходів комунальної власності, що поліпшують доступність жителів до об’єктів та установ, у яких надаються адміністративні, соціальні та інші послуги;
- закупівлю транспортних засобів для підвезення дітей до навчальних закладів, транспортних засобів спеціального призначення та комплектувальних виробів до них для комунальних підприємств, пожежної і спеціальної рятувальної техніки та пожежно-рятувального оснащення, спеціалізованих санітарних транспортних засобів для лікувальних закладів;
- нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів водопостачання та водовідведення, об’єктів поводження з відходами та рекультивацію територій сміттєзвалищ тощо;
- здійснення інших заходів, що сприяють забезпеченню населення якісними послугами та видатки на які можуть здійснюватися виключно у разі утворення економії коштів такої субвенції за результатами проведення процедур закупівель за іншими напрямами використання та/або фактично виконаних робіт;
- погашення в установленому законодавством порядку зареєстрованої органами Казначейства на початок бюджетного періоду бюджетної кредиторської заборгованості місцевих бюджетів, що виникла під час здійснення видатків місцевими бюджетами за рахунок коштів, отриманих з державного бюджету за програмою “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку розвитку об’єднаних територіальних громад”;
- будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах;
- співфінансування інших програм і проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.
Також субвенція спрямовується на капітальний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах).
УВАГА! Територіальні громади мають лише два місяці для подання Переліку інфраструктурних проектів на розгляд Комісії при Мінрегіоні.
Формування переліку проєктів і проєктних заявок на проєкти, видатки на які здійснюватимуться за рахунок коштів субвенції та внесення до нього змін здійснюється відповідними виконавчими комітетами рад. Виконавчі комітети подають зазначений перелік проектів разом з проектними заявками Раді міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністраціям. Останні протягом п’яти робочих днів мають надати висновок щодо відповідності поданих проектних заявок плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади.
Проєкти, календарні плани реалізації яких становлять більше одного року і видатки на які починаючи з 2016 року здійснюються за рахунок субвенції, включаються щороку відповідними виконавчими комітетами рад до переліку проєктів до завершення їх реалізації.
Перелік проєктів з проєктними заявками та висновками Ради міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрацій на весь обсяг коштів, передбачений об’єднаним територіальним громадам, подаються виконавчими комітетами міських, селищних, сільських рад на погодження Комісії протягом двох місяців з дня набрання чинності акта Кабінету Міністрів України, яким затверджується розподіл субвенції на відповідний рік.
Комісія протягом десяти робочих днів з дня надходження переліку проєктів з проектними заявками погоджує його або надає відповідним виконавчим комітетам міських, селищних, сільських рад зауваження щодо його доопрацювання та повторного подання на погодження.
Після погодження комісією переліку проєктів, зазначений перелік затверджується відповідними міськими, селищними, сільськими радами та оприлюднюється у місцевих засобах масової інформації або на офіційних веб-сайтах відповідних органів місцевого самоврядування.