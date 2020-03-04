Громади Одещини мають тільки два місяці, щоб подати проекти на кошти інфраструктури

УВАГА! ​Територіальні громади мають лише два місяці для подання Переліку інфраструктурних проектів на розгляд Комісії при Мінрегіоні.

Формування переліку проєктів і проєктних заявок на проєкти, видатки на які здійснюватимуться за рахунок коштів субвенції та внесення до нього змін здійснюється відповідними виконавчими комітетами рад. Виконавчі комітети подають зазначений перелік проектів разом з проектними заявками Раді міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністраціям. Останні протягом п’яти робочих днів мають надати висновок щодо відповідності поданих проектних заявок плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади.

Проєкти, календарні плани реалізації яких становлять більше одного року і видатки на які починаючи з 2016 року здійснюються за рахунок субвенції, включаються щороку відповідними виконавчими комітетами рад до переліку проєктів до завершення їх реалізації.

Перелік проєктів з проєктними заявками та висновками Ради міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрацій на весь обсяг коштів, передбачений об’єднаним територіальним громадам, подаються виконавчими комітетами міських, селищних, сільських рад на погодження Комісії протягом двох місяців з дня набрання чинності акта Кабінету Міністрів України, яким затверджується розподіл субвенції на відповідний рік.

Комісія протягом десяти робочих днів з дня надходження переліку проєктів з проектними заявками погоджує його або надає відповідним виконавчим комітетам міських, селищних, сільських рад зауваження щодо його доопрацювання та повторного подання на погодження.

Після погодження комісією переліку проєктів, зазначений перелік затверджується відповідними міськими, селищними, сільськими радами та оприлюднюється у місцевих засобах масової інформації або на офіційних веб-сайтах відповідних органів місцевого самоврядування.