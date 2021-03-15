Гость из Киевской области сбил насмерть пешехода и скрылся 14 Новости

Водитель автомобиля Hyundai в селе Васильевка совершил 14 марта наезд на 37-летнего местного жителя и скрылся с места происшествия.

Как сообщает ГУНП Украины в Одесской области, пострадавший от полученных травм скончался.

Для установления места нахождения автомобиля правонарушителя в действие была введена специальная полицейская операция «Перехват».

Автомобиль и водителя, причастного к аварии, нашли в Белгороде-Днестровском. Им оказался 34-летний уроженец Киевской области.

Проводятся следственные действия в рамках производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства ДТП устанавливаются.