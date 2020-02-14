Госбюро расследований обнаружило в одесском порту незаконный "отстойник" для нерастаможенных машин

Об этом идет речь в материалах уголовного производства №42017160000001690, открытого по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 ст. 191, ч. 2 ст. 212, частью 2 ст. 364 УК Украины — «присвоение или растрата средств», «уклонение от уплаты налогов» и «злоупотребление властью или служебным положением».

Недавно Заводской районный суд Николаева удовлетворил ходатайство прокурора и предоставил правоохранителям временный доступ к документам, хранящихся в офисе Одесского филиала Администрации морских портов Украины на Таможенной площади.

Следствие установило, что прежнее руководство ГП «Одесский морской торговый порт» по согласованию с филиалом АМПУ незаконно передало в аренду ООО «Санмобил» почти 15 тысяч квадратных метров — верхнюю складскую площадку возле Красных пакгаузов и помещения самих пакгаузов. Территория возле складов используется для хранения нерастаможенных авто. Физические и юридические лица, которые ввозят машины, платят бизнесменам, которые «делятся» c портовиками. Официально же порт и государство ничего от этой схемы не получают, утверждают правоохранители.

ООО «Санмобил» было основано в 2018 году и несколько раз меняла юридический адрес, учредителей и директоров. Сейчас руководителем и единственным бенефициаром компании является Скорец Денис Вилиевич, который в 2018 году искал работу в Белой Церкви за 7 тысяч грн. Вместе с тем, по данным ГБР, за этой фирмой стоят люди, которым принадлежат другие юридические лица, незаконно арендующие портовые склады.

Отметим, что официальный «автохаб» для растаможки бывших в употреблении машин (в основном американских) находится на полях орошения. Его открыли в сентябре 2017 года.