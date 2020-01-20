Горсовету предложат вернуть одесситам почти треть цены за тепло в декабре 56 Идеи, Новости

Одесскому городскому совету предложат на ближайшей сессии рассмотреть вопрос о снижении тарифа за отопление за декабрь.

Об этом сообщила исполняющая обязанности директора коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» Анна Позднякова.

По ее словам, пересмотр должен произойти в рамках исполнения постановления Кабинета министров Украины и снижение тарифа приведет к убыткам КП в 27 миллионов гривень. Что составляет 30% от стоимости.

Эти деньги предприятие должно будет где-то взять, а поскольку учредителем является городской совет, то помогать «ТГО» придется депутатам. Возможно удастся получить субвенцию из областного бюджета.

Напомним, коммунальное предприятие «Измаилтеплокоммунэнерго» откорректировало стоимость услуг отопления. Начисления за тепло уменьшили на 27%.

Южненцам также вернут четверть цены на тепло за декабрь.

В то же время в Одессе ранее Анна Позднякова пояснила, почему одесситы вряд ли могут рассчитывать на удешевление тепла.

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