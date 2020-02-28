Голова одеського адмінсуду фігурує в листуванні Альперіна про підкупи посадовців — розслідування 38 Криминал, Новости

Голова Одеського окружного адміністративного суду Олег Глуханчук міг допомагати бізнесмену Вадиму Альперіну вирішувати проблеми в судах, що стосувалися підконтрольних йому компаній.

Журналісти з власних джерел отримали листування між Альперіним і Глуханчуком, про що йдеться у новому фільмі-розслідуванні “Король контрабанди” агенції “Слідство.Інфо”.

Журналісти оприлюднили факти, які вказують на те, що відомий одеський бізнесмен міг системно підкуповувати суддів, прокурорів та поліцейських. У розпорядженні редакції опинилася “чорна бухгалтерія” та листування Альперіна, з яких випливає, що бізнесмен міг платити хабарі за переслідування конкурентів та правоохоронців, які вели розслідування щодо підконтрольних йому компаній.

Суд, яким керує Глуханчук, за версією правоохоронців, регулярно фігурував в схемах з розмитненням товарів компаній, які контролював Вадим Альперін.

Чоловіки також обговорювали можливість переслідування суддів, зокрема, відкриття щодо них кримінальних проваджень і перевірок у Вищій раді правосуддя (ВРП) та Вищій кваліфікаційній комісії суддів. ВРП — це єдиний орган, який може звільняти суддів із займаних посад.

Сам Глуханчук підтвердив у розмові з репортерами, що знайомий з Вадимом Альперіним. Однак, за його словами, він не обговорював з ним корупційних питань та не отримував за це хабарів.

Суддя має скандальну репутацію через нескромний спосіб життя. Зокрема, він не задекларував дорогий будинок в передмісті Одеси. Через це НАБУ почало розслідування, але підозру Глуханчуку не оголосили.

Президент Зеленський називав Альперіна “хрещеним батьком української контрабанди” і навіть оголошував винагороду за інформацію про нього.

Детективи НАБУ затримали Вадима Альперіна торік у листопаді. За даними слідства, він є очільником злочинної організації, яка махінаціями незаконно завозила товари в Україну. Через цю схему держава втратила майже 78 мільйонів гривень. Суд призначив йому заставу в 70 мільйонів гривень, яку бізнесмен сплатив і вийшов із СІЗО. Зараз він на свободі.

Крім Альперіна правоохоронці затримали ще 10 осіб, які підозрюються у скоєнні злочинів, пов’язаних з порушеннями митного законодавства. Серед них був і заступник начальника Київської митниці Сергій Тупальський.

Зауважимо, що Альперіна вже арештовували в листопаді 2017-го. Тоді його підозрювали в спробі дати співробітнику НАБУ 800 тисяч доларів хабаря. Утім, тоді він так само вийшов під заставу. Зараз ця справа слухається в Печерському суді Києва.

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