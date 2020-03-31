Голосование по рынку земли большой договорняк всех финансовых и политических групп Украины 37 Новости

Наш источник в Офисе Президента дает эксклюзивную раскладку по всему процессу торгов и переговоров по законопроекту о рынке земли.

Об этом сообщает телеграм-канале Легитимный.

Торги шли долго, и каждая финансовая группа продала свои услуги. Кто-то продал свой «голос», а кто-то продал свою «пассивность».

Источник сообщает, что Зеленскому «оппозиционеры» продали свою пассивность. Если бы Президент не пошел на их условия и «не удовлетворил их запросы», они грозились устроить блокировку трибуны и президиума, даже грозились устроить драку под предлогом защиты украинского народа и Конституции. Они легко могли бы это устроить и удвоить свои политические очки. Единственное, что они сделали, пассивно наблюдали «хайпили» на этом (это им разрешено было сделать, даже баннер ОПЗЖ разрешили принести, хотя Разумков 3 февраля запретил пускать в Раду с «плакатами, лозунгами, громкоговорителями, другими предметами, которые могут быть использованы для препятствования деятельности Верховной Рады Украины»).

Источник ещё 10 марта инсайдил, что голосование намечали на 20 марта, но из-за сложности торгов и эпидемии коронавируса, которая наложила свои отпечатки на работу Рады, дату сдвинули. После мы писал, что в этот момент Зеленский будет в Раде. 11 марта мы инсайдили, что Офис Президента решил воспользоваться коронавирусом для достижения цели по голосованию о рынке земли.

Скоро мы увидим, кто, что получит за свои «услуги».

Кстати Разумков также очень долго торговался и лично Зеленский его уговаривал. Поэтому его не было в тот момент, когда «быстро» рассматривали правки. Разумков не захотел рисковать своим будущим.

Как утверждает источник, всем финансовым группам сейчас выгодно «скупить» украинскую землю по низким ценам во время тотальной нищеты народа.