ГНС ОПРОВЕРГЛА СЛУХИ О ПЛАНАХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СРЕДСТВ, ПОСТУПАЮЩИХ НА БАНКОВСКИЕ КАРТЫ

Государственная налоговая служба продолжает опровергать слухи и фейковые новости, распространяемые в интернет-пространстве.

Так, фейком оказалась широко растиражированная сегодня новость о планируемом налогообложении денег, поступающих на банковские карточки физлиц.

«Налоговая не будет облагать средства, которые поступают на частные карты.

Банки не передают информацию о поступлении на ваши частные карты.

Эти фейки распространяют, ссылаясь на номер индивидуальной консультации, за которым в реестре закреплено объяснение совсем по другому вопросу», — заявили в ведомстве.