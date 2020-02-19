ГНС ОПРОВЕРГЛА СЛУХИ О ПЛАНАХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СРЕДСТВ, ПОСТУПАЮЩИХ НА БАНКОВСКИЕ КАРТЫ

Государственная налоговая служба продолжает опровергать слухи и фейковые новости, распространяемые в интернет-пространстве.
Так, фейком оказалась широко растиражированная сегодня новость о планируемом налогообложении денег, поступающих на банковские карточки физлиц.
«Налоговая не будет облагать средства, которые поступают на частные карты.
Банки не передают информацию о поступлении на ваши частные карты.
Эти фейки распространяют, ссылаясь на номер индивидуальной консультации, за которым в реестре закреплено объяснение совсем по другому вопросу», — заявили в ведомстве.
Добавим, что разъяснения по налоговому законодательству можно получить, воспользовавшись контактами ГНС. Телефон Контакт-центра: 0800-501-007 (направление «3»).