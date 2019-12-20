Главу миграционной службы Одесской области отправили под домашний арест 21 Новости

Руководителя управления ГМС в Одесской области Елену Погребняк, которую подозревают в растрате, отправили под домашний арест.

Об этом редакция узнала из материалов производства по ч. 4 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 УК.+

В декабре 2016 года управление получило 5,7 млн гривен на проведение текущего ремонта служебных помещений управления. Следствие считает, что Погребняк вступила в сговор с первым заместителем Иваном Безкищенко, а также главным бухгалтером, которая является распорядителем бюджетных средств. Чтобы избежать процедуры тендера, начальник управления организовала преступную схему путем разделения общей суммы 5,7 млн гривен на платежи до 200 тыс. гривен в виде выделенных средств на проведение текущего ремонта 28 служебных помещений. В ГБР считают, что это привело к растрате почти 900 тыс. гривен.

По указанию Погребняк главный бухгалтер нашла подрядчиков в Одессе и привлекла их к работам. Бухгалтер сообщила о схеме и подрядчики согласились на условия чиновников.

В дальнейшем они составили проекты договоров на проведение текущего ремонта, проекты актов выполненных работ формы № КБ-2в, проекты справок о стоимости выполненных строительных работ и расходы по форме № КБ-3 и проекты других необходимых документов, по каждому объекту и подрядчику в соответствии с распределенными по ним районами области.

Перед тем как предоставить руководству документы для подписи, их содержание, структуру правильности составления и отраженную в них информацию проверяла главный бухгалтер. Получив все необходимые документы, руководитель распределила, что договора на проведение текущего ремонта с подрядчиком должен подписывать первый заместитель. В то же время, Погребняк планировала заключать договора с представителями восьми ФЛП по доверенности лично, договор с последним подрядчиком ООО «СМУ № 533» разделили на двоих.

Строительно-техническая экспертиза установила, что объем и стоимость фактически выполненных работ не соответствуют объемам и стоимости, определенным сметной документацией и отраженным в актах выполненных работ. Кроме того, правоохранители потребовали проведение 28 почерковедческих экспертиз для подтверждении факта подписи.

Чиновники обсуждали с подрядчиками по мобильным телефонам проведение досудебного расследования, а именно отдельные следственные действия в отношении них, а также свои действия и поведение. Кроме того, фигуранты дела обсуждали обстоятельства совершения ими преступлений в декабре 2016 года и попытки сокрытия следов сговора. В связи с этим суд предоставил следователям возможность получения информации о входящих и исходящих звонках, SMS с телефона Погребняк оператора «Киевстар» с возможностью их изъятия и/или копирования.

Суд избрал чиновникам меру пресечения в виде ночного домашнего ареста до 27 января и отказал правоохранителям в увольнении их с должности.

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