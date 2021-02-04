Главного реставратора одесского Дома Руссова отправили за решетку

Суд отправил экс-директора фирмы «Укрспецпроект» Елену Сердюк в СИЗО на 60 суток, назначив залог в сумме 301,9 тысячи гривен.

Об этом сообщает издание «УСИ» со ссылкой на судебный реестр.

Как известно, Сердюк подозревается в крупном хищении средств при реставрации Дома Руссова. Речь идёт о подделке данных о ремонте оконных блоков здания: в документах «Укрспецпроекта» указывалась площадь в 406 квадратных метров, а по факту объём работ не превышал 270 квадратных метров.

«На тот момент компанию-реставратора возглавляла Елена Сердюк», — отмечают в суде, добавляя, что действовала подозреваемая не одна, а сговорившись с неизвестными пока представителями компании «Технаглядбуд» и ещё рядом лиц.