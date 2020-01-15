Главное управление ГНС в Одесской области оперативно получило нового шефа 46 Люди, Новости

В Одессе уже назначен новый руководитель регионального Главного управления Государственной налоговой службы Украины.

Как только НАБУ обнародовала материалы расследования коррупционной системы во главе с главой ГНС в Одесской области Натальей Чеботаревой и ее первым замом Владимиром Мосийчуком, которые предложили и дали сотруднику областной прокуратуры взятку в размере 25 тысяч долларов, руководитель ГФС Украины Сергей Верланов написал на своей странице в Facebook, что отстраняет все руководство одесской областной ГФС в Одесской области от выполнения обязанностей и инициирует внутреннее служебное расследование в отношении указанных фактов.

А уже сегодня (с момента публикации резонансных материалов не прошло и суток) на место начальника областного управления назначен новый «исполняющий обязанности». Это опытный фискальщик Владимир Астрейко. Он родом из райцентра Любашевка Одесской области. В налоговой работает 21 год, с июня 1998 года. С 2013 года Астрейко занимает должность начальника областного управления контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров.

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