ГБР вскрыло масштабную коррупционную схему бывшего руководства порта «Южный» 30 Криминал, Новости

В ГБР решили расследовать тендерные махинации руководства порта «Южный» с 2017 по 2019 годы в рамках одного уголовного производства. Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного производства по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 364 УК.

По данным следствия, в порту на протяжении 2017-2019 лет действовала организованная преступная группа во главе с экс-главой порта Анатолием Яблуновским. Кроме него туда входили замдиректора по безопасности Владимир Маркевич и замдиректора по правовым вопросам Михаил Сидоренко, а также начальник отдела материально-технического обеспечения Олег Трайдакало и подчиненные им начальник отдела портовой механизации, начальник охраны и старший инженер отдела материально-технического обеспечения.

В ГБР считают, что они организовали действующую на протяжении 2017-2019 лет схему хищения средств предприятия за счет проведения фиктивных тендеров на закупку товаров, работ и услуг у подконтрольных предприятий по ценам, который в три-пять раз превышали рыночные. В схеме задействовали фирмы ЧАО «Южмормонтаж», ООО «Транссистем Инвест», ООО «Маштехимпорт», ООО «Универсал Сервис Украина», ООО «Новейшее Оборудование» и другие.

Похожие схемы, но с другими фирмами расследовали в НАБУ, но больше года никому подозрения не предъявили, умышленно затягивая дело.

В ГБР перспектива немного лучше. О части незаконных закупок мы уже писали. К примеру, о схеме закупки новой системы видеонаблюдения в порту «Южный», которую реализовали под руководством замминистра инфраструктуры Юрия Лавренюка — в ходе трех закупок порт закупил у ООО «Новейшее оборудование» в сумме на 140 млн гривен по завышенной стоимости совершенно ненужные камеры видеонаблюдения. Соучредителем «Новейшее оборудование» является Оксана Сорочинская — дочь экс-главы милиции Киева и экс-замглавы Одесской ОГА Александра Терещука.

Кроме того, ЧАО «Южмормонтаж», которое принадлежит жителю Херсона Илдару Гибадуллину, в нарушение тендерного законодательства получило от порта тендер на перемещение двух портовых кранов «МАРК-45» с причалов Одесского порта на причалы порта «Южный» на сумму в 21,71 млн гривен. Редакция 368.media писала об этой афере в феврале 2019 года.

В сумме ЧАО «Южмормонтаж» получило от Яблуновского и его команды за 2017-2019 годы заказов на 25,4 млн гривен, ООО «Транссистем Инвест» — на 51,6 млн гривен, ООО «Маштехимпорт» — почти на 69 млн гривен, ООО «Универсал Сервис Украина» — 9,5 млн гривен, а ООО «Новейшее Оборудование» — почти 140 млн гривен.

ГБР получили доступы к телефонным звонкам и переписке участников коррупционных схем.

Напомним, что в бюро есть дело и на советника нынешнего директора предприятия Виталия Жуковского, который с 2016 по 2018 годы возглавлял эту государственную стивидорную компанию. Бывший директор причастен к коррупционной закупке старых негодных тепловозов.

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