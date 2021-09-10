ГБР разоблачило масштабную контрабандную схему ввоза в Украину российского топлива через порты Одесской области 36 Криминал, Новости

Государственное бюро расследований в рамках борьбы с контрабандой и преступлениями в таможенной сфере разоблачило масштабную контрабандную схему ввоза российского топлива через порты Одесской области.

По оперативным данным, организаторы использовали грузовые корабли под украинским флагом, которые осуществляли коммерческие рейсы в иностранные порты. Экипажи отключали системы автоматической идентификации судов на маршрутах в Румынию, Турцию и Болгарию. С отключенными «маячками» корабли направлялись в определенную акваторию, где принимали нефтепродукты с российских танкеров. Загруженные топливом корабли возвращались на утвержденный маршрут и снова появлялись на радарах.

Для растаможивания топлива организаторы подделывали документацию, в которой указывали другую страну происхождения продукции, поскольку при официальной закупке горючего у резидентов РФ к импортеру применяются дополнительные меры контроля органами таможни и ДПС. Также для минимизации налогов занижали объемы ввозимого топлива.

Сделка с контрабандным горючим проводилась через Одесскую таможню. Только с начала года этими судами в Украину ввезено 27 тыс. тонн нефтепродуктов. По информации следствия, это треть от реально импортируемого топлива.

В настоящее время выявлены нарушения в деятельности таможенных складов на терминалах, где хранились ввозимые нефтепродукты.