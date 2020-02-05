«Это памятник архитектуры»: в ОГА докажут, что в Летнем театре нельзя было ничего строить 59 Места, Новости

На 14 февраля запланировано судебное заседание, в ходе которого департамент культуры Одесской облгосадминистрации намерен предоставить новые доказательства по делу о дальнейшей судьбе Летнего театра Городского сада в Одессе.

Об этом сообщили в пресс-службе ОГА. Как отмечается, суд собирался и 4 февраля, и тогда представитель указанного департамента заявил о готовности доказать, что Летний театр является памятником архитектуры, а значит, находится под защитой государства и вообще не может застраиваться.

Как известно, судебные споры по данному делу тянутся с мая прошлого года, когда владельцы зданий и сооружений на территории театра (ЧП «Солинг») подали иск к ОГА. Именно сотрудники последней вынесли в апреле предписание о прекращении работ на территории Летнего театра, где по утверждённому муниципальными властями Одессы проекту начали строить сцену и кафе. В обладминистрации же были уверены: реализация такого проекта может нанести ущерб историко–культурному наследию города.

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