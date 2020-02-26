Экс-следователь подозревается в незаконном задержании человека 42 Криминал, Новости

Следователи сообщили о подозрении в незаконном задержании бывшему старшему следователю Приморского отдела полиции в городе Одесса ГУ Нацполиции в Одесской области. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

“Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований совместно с Офисом Генерального прокурора сообщили о подозрении в незаконном задержании бывшему старшему следователю Приморского отдела полиции в городе Одесса ГУ Нацполиции в Одесской области (ч. 1 ст. 371 Уголовного кодекса Украины)”, – говорится в сообщении.

Следствием установлено, что старший следователь получил письменное поручение от начальника одного из отделов местной прокуратуры Кировоградской области – задержать лицо в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Полицейский, зная о незаконности поручения, задержал гражданина, который в дальнейшем прокурором был помещен в места временного содержания.

При рассмотрении ходатайства прокурора о применении меры пресечения, следственным судьей эти действия признаны незаконными и необоснованными.

19 февраля 2020 года следователи ГБР уже сообщили о подозрении в организации незаконного задержания начальнику одного из отделов местной прокуратуры Кировоградской области.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или ограничение свободы на срок до 3 лет.

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