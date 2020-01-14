Экс-главу ГУ ГСЧС подозревают в служебной халатности, приведшей к массовой гибели людей на пожарах 35 Криминал, Новости

Бывшего руководителя ГУ ГСЧС в Одесской области подозревают в служебной халатности, которая привела к массовой гибели людей во время пожаров.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, экс-чиновнику уже сообщили о подозрении, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следователи отмечают, что руководитель регионального подразделения службы, будучи ответственным за осуществление государственного надзора в сфере пожарной и техногенной безопасности, ненадлежащим образом выполнял свои служебные обязанности. Это повлекло тяжкие последствия, причинив ущерб как гражданам, так и государственным интересам.

«В результате его преступной небрежности, системного невыполнения своих персональных обязанностей и ненадлежащего контроля за действиями подчиненных в течение 2019 на территории Одессы произошло три масштабных пожара, из-за последствии которых погибли люди.

Так, в июне прошлого года в Одесском областном медицинском центре психиатрического здоровья погибли 8 граждан, в августе 9 человек погибли при пожаре в гостинице «Токио Стар», и в декабре — 16 погибли в Одесском экономическом колледже.

Кроме того, в сентябре 2017 из-за нарушения правил пожарной безопасности в детском оздоровительном лагере «Виктория» погибли дети», — отмечают в пресс-службе.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 367 УК Украины ведут следователи Территориального управления Государственного бюро расследований в Николаеве при оперативном сопровождении сотрудников УСБУ в Одесской области. Ход расследования контролирует ​​руководство областной прокуратуры.

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