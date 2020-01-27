Экс-главу ГСЧС в Одесской области Федорчака отправили под ночной домашний арест 63 Криминал, Новости

В понедельник, 27 января, бывшему руководителю ГУ ГСЧС в Одесской области Виктору Федорчаку, которому инкриминируют халатность, которая привела к трагическим пожарам на многих объектах в Одессе, избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Судья Заводского районного суда Николаева Инна Притуляк приняла решение отправить экс-главу ГУ ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака под ночной домашний арест до 14 марта.

Прокурор ходатайствовал о круглосуточном домашнем аресте, оно удовлетворено частично.

Кроме того, Виктор Федорчак должен сдать свой загранпаспорт, по первому требованию являться к следователю, прокурору или в суд, не выезжать без разрешения из Одессы, а также избегать в этот период встреч со свидетелями.

Напомним, по версии следствия глава ГСЧС Одесской области подозревается в халатности, которая привела к масштабным пожарам с жертвами в лагере “Виктория” в 2017 году, в психиатрической больнице на улице Академика Воробьева, в гостинице “Токио Стар” и Одесском колледже экономики на Троицкой, 25 в 2019 году.

Источник