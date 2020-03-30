Экс-глава Одесской ОГА может стать министром здравоохранения

Об этом сообщают источники в парламенте.

На министра энергетики планируют экс-главу директората энергетических рынков Минэнергоугля Ольгу Буславец (среди кандидатов рассматривался еще один бывший губернатор Одесской области Иван Плачков, но тот отказался), министра финансов экс-замглавы Администрации президента Петра Порошенко Сергея Марченко, он также трудился в Минфине ранее, а вот третий, как мы уже писали новый веротяный министр здравоохранения Максим Степанов.

Пока вопросы земли и о банках сняты. Остались – про обеспечение лечения коронавирусных больных, дополнительных социальных и экономических гарантий украинцам на карантинное время, по поводу перевозки за границу препаратов противоэпидемического назначения, бюджетные вопросы, ряд вопросов работы парламента, изменений в УПК и пр.

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