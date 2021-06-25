Двух одесситов и трех жителей Черноморска подозревают в создании 300 порносайтов 39 Криминал, Новости

Нацполиция Одесской области совместно с сотрудниками киберполиции задержали двух одесситов и трех жителей Черноморска. Их подозревают в создании более трехсот сайтов на которых размещалась порнография, в том числе с участием детей. Следствие установило, что на своих интернет-ресурса также банда размещала рекламу онлайн-казино.

Об этом рассказали в пресс-службе ГУНП.

Всем подозреваемым от 39-ти до 45-ти лет. Во время обыска у них нашли и изъяли деньги, компьютеры, мобильные телефоны, жесткие диски на которых хранился контент для взрослых, а также черновые записи, доказывающие причастность к преступлению.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Прокуратура Одесской области настаивает о необходимости закрыть их в СИЗО без права внесения залога. Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы.