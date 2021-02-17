Двух братьев из Одессы посадили на 10 лет за изнасилование и разбой

Суворовский районный суд приговорил к 10 годам заключения с конфискацией имущества двух братьев — жителей Лиманского района Одесской области.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.
Прокурором в суде доказано, что в мае 2019 осужденные на ул. Ак. Заболотного в Одессе напали на 23-летнюю девушку, нанесли ей многочисленные телесные повреждения и ограбили ее.
В июле того же года мужчины через мобильное приложение для службы такси приняли заказ от 25-летней одесситки. После того, как девушка села в автомобиль, мужчины завезли ее на поля орошения, где, угрожая ножом, изнасиловали, забрали вещи и оставили в тростнике.