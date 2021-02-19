Двое одесситов могут оказаться за решеткой за издевательство над матерями 18 Новости

Полицейские Одессы объявили 50-ти и 23-летнему правонарушителям подозрение по ст. 126-1 Уголовного кодекса Украины (домашнее насилие).

Как сообщает пресс-служба полиции Одесской области, две женщины в возрасте 74 и 50 лет длительное время страдали от угроз, избиения и нецензурной брани со стороны собственных сыновей. Правоохранители несколько раз привлекали домашних тиранов к административной ответственности, однако они не исправились и продолжали унижать матерей.

В соответствии с законодательством теперь им грозит наказание в виде общественных работ на срок от 150 до 240 часов или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до двух лет.