Двое мужчин поставляли одесским зекам наркотики 18 Новости

Правоохранители уличили группу лиц в незаконном сбыте наркотических средств на территории Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Украины в регионе.

Двое жителей Одессы в возрасте 48 и 49 лет на территории Одесской области сбывали наркозависимым марихуану, в том числе в одном из одесских исправительных учреждений.

Во время санкционированных обысков в их домах изъято около 2 килограммов вещества, похожего на марихуану, более 300 000 гривен, револьвер «Флобер» с патронами, несколько десятков мобильных телефонов, планшет, флэш-носители, видеорегистратор, банковские карты, сим-карты, несколько заточек и устройства для употребления наркотиков.

За незаконное хранение и незаконный сбыт наркотических веществ, в том числе в местах лишения свободы, им грозит наказание в виде лишения свободы от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

До избрания меры пресечения мужчины задержаны.