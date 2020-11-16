Двое человек погибли в результате ДТП под Одессой 247 Новости

Смертельная авария произошла 16 ноября на 68-м километре трассы Одесса - Рени.

Как сообщает пресс-служба полиции Одесской области, около 05:30 автомобиль Mercedes Sprinter, который двигался из Белгорода-Днестровского в направлении села Староказачье не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автомобилем Toyota Hiace под управлением 23-летнего водителя.

В результате аварии пассажир Toyot'ы скончался на месте. Других пострадавших - двух водителей и трех пассажиров транспортных средств доставили в больницу. Несмотря на усилия медиков, от полученных повреждений в реанимации скончался еще один человек.