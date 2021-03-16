Движение по Водопроводной обещают открыть в начале апреля 13

16 марта 2021 года мэр Одессы Геннадий Труханов проинспектировал работы по капитальному ремонту Новощепного ряда.

Как сообщает пресс-служба мэрии, практически завершены работы первого этапа капитального ремонта на участке от ул. Преображенской до ул. Водопроводной.

После обкатки трамвайного полотна будет уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия проезжей части, вымощено плиткой межрельсовое пространство и завершена укладка плитки на тротуарах. Также будет установлено перильное ограждение, его монтаж уже начался со стороны улицы Преображенской.

На втором этапе капитального ремонта Новощепного ряда на участке от ул. Екатерининской до ул. Водопроводной ведутся работы по устройству основания под трамвайное полотно, устанавливаются рельсошпальная решетка и рельсы, обустраивается основание проезжей части.

Завершены ремонтные работы сетей газопровода, внешних сетей водоснабжения, водоотведения, бытовой и ливневой канализаций через Водопроводную.

Продолжается обновление телекоммуникационных сетей и связи, сетей энергоснабжения и наружного освещения. На тротуарах проводятся работы по устройству основания и укладке тротуарной плитки.

На перекрестках будет установлено перильное ограждение и уложена тактильна плитка.

Завершающим этапом, после обкатки трамвайного полотна, станет устройство асфальтобетонного покрытия на проезжей части и межрельсовом пространстве.

При благоприятных погодных условиях движение по улице Водопроводной планируется открыть в начале апреля, а работы в целом завершить в конце апреля —‌ начале мая 2021 года.

«Выполнена большая и сложная работа, которая не проводилась многие десятилетия. В ходе капремонта проложены не просто новые трамвайные пути —‌ проведено обновление всех подземных коммуникаций. Я рад, что мы завершаем. Но как только мы откроем ул. Водопроводную для проезда и снизим напряжение, закроем на ремонт участок на ул. Преображенской. Это небольшой участок от ул. Пантелеймоновской до Новощепного ряда, но его надо доделать.

Нам также предстоит большая работа по наведению порядка на площади, где пересекаются улицы Мечникова, Преображенская и Новощепной ряд. Необходимо убрать оттуда стихийную торговлю и освободить наши улицы, чтобы они были красивыми, удобными и не препятствовали движению пешеходов и транспорта», —‌ прокомментировал итоги выезда Геннадий Труханов.