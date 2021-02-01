Движение по одному из важнейших мостов Одессы закрыто до конца года 101 Новости

Одесская мэрия Одессы временно закрыла движение грузового транспорта по Ивановскому мосту.

Как сообщает пресс-служба городского совета, это связано с неудовлетворительным эксплуатационным состоянием Ивановского путепровода.

Ограничение вступило в силу сегодня, 1 февраля. Снять его планируют 31 декабря 2021 года.

Добавим, что 3 февраля депутаты Одесского городского совета рассмотрят проект решения о выделении 9 миллионов гривен на разработку проектно-сметной документации и начало работ на Ивановском путепроводе. Этот вопрос уже прошёл финансовую комиссию.