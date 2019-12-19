Дві ялинки та гірлянди обійшлися одеській мерії майже в 600 тисяч гривень 15 Новости

Монтаж новорічних ялинок на Думській площі та на вулиці Косівській обійшовся бюджету міста в кругленьку суму.

Відповідний документ, у якому розписаний кошторис на монтаж ялинок, гирлянд та їхнє обслуговування, опублікований на офіційному сайті міської ради.

Так, за монтаж новорічних ялинок на Думській площі та вулиці Косівській (біля будівлі Євромерії) муніципалітет заплатить 149 тисяч гривень, а електричне обладнання до них – у 194 тисячи. Стільки ж прийдеться заплатити за обслуговування гірлянд протягом місяця.

58 тисяч гривень мерія заплатить за світлову конструкцію "Миша".

Загалом, штучні зелені красуні обійдуться бюджетові у 596 545 гривень.

Нагадаємо, біля Одеської міськради встановили ялинку та конструкцію "Миша".

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