Двести миллионов: одесский горсовет посчитал убытки из-за налоговых каникул 41 Новости

Городской бюджет только за два весенних месяца 2020 года недополучит около 200 млн грн из-за карантина и налоговых каникул для бизнеса. К такому выводу пришли в департаменте финансов мэрии и проиллюстрировали его краткой справкой.

В ней указаны пять основных источников финансирования городской казны и потери за март и апрель:

плата за землю — 120 млн грн;

налог на объекты нежилой недвижимости — 61,3 млн грн;

плата за аренду коммунальных помещений — 9,5 млн грн;

плата за использование временных сооружений в торговле (МАФы, летние площадки кафе и др.) — 6 млн грн;

плата за использование городских рекламных площадей — 3,2 млн грн.

К тому же, в 143 млн грн обойдется масштабная закупка аппаратов искусственной вентиляции легких, тестов на коронавирус, медикаментов и защитного снаряжения. В эту же сумму входят средства, выделенные на другие статьи расходов, связанные с пандемией COVID-19.Напомним, 17 марта Верховная Рада внесла ряд поправок в налоговый кодекс в связи с пандемией коронавируса — карантин официально признали форс-мажорным обстоятельством. Пока что речь идет о налоговых каникулах до 30 апреля. Поправки получили спорную оценку от муниципальных властей, по факту потерявших главные источники доходов местных бюджетов.

Некоторые решения о льготах для предпринимателей сегодня, 26 марта, приняли и на местном уровне — во время заседания исполкома Одесского горсовета. В мэрии решили, что налоговые поблажки нужны владельцам закрытых МАФов, летним кафе и операторам наружной рекламы. Льготы также утвердили для предпринимателей, торгующих на Малиновском рынке. Вернее, временно не торгующих, но заключивших соответствующие договора с коммунальным предприятием «Малиновский рынок».

По словам директора юрдепартамента мэрии Инны Поповской, всем льготникам нужно будет рассчитаться с городом в полном объеме только за период с 1 по 17 марта — до момента утверждения Верховной Радой поправок в налоговый кодекс.

Также Поповская заверила, что поблажки будут действовать только в отношении тех предпринимателей, которым на самом деле пришлось закрыть бизнес из-за карантина и режима чрезвычайной ситуации.

Интересно, что сегодня на исполкоме горсовета могли принять еще одно решение о льготах для всех предпринимателей, пользующихся коммунальным имуществом. Проект этого решения был размещен на сайте мэрии. Причем сразу после исполкома этот же вопрос, видимо, хотели провести и через внеочередную сессию горсовета, об этом сообщили сразу несколько депутатов. Согласно этому документу, некоторым предпринимателям хотели установить арендную плату в размере 1 гривны в месяц, а другим — дать скидку в 50%.

К первым хотели отнести всех, кто арендует у города помещения под различные студии, кружки, салоны красоты, мастерские, агентства недвижимости, интернет-кафе, рестораны, киоски и различные производства. В этот же перечень, по задумке авторов проекта, попали и арендаторы пляжей.

Во вторую группу, которой хотели предоставить скидку в 50%, попали те, кто использует коммунальные помещения под аптеки, медицинские лаборатории, частные клиники, банки, курьерские службы и продуктовые магазины.

Однако сегодня этот проект решения не попал в повестку дня исполкома, а о проведении внеочередной сессии горсовета официально так и не объявили. Почему так произошло — никто не объяснил.

На брифинге уже после заседания исполкома Инна Поповская заявила, что вопросы льгот за аренду коммунальной собственности — прямая норма закона, соответствующая изменениям в налоговом кодексе. Следовательно, никаких дополнительных решений со стороны горсовета якобы не нужно.

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