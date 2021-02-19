Два дополнительных поезда из Одессы назначены к 8 марта

«Укрзализныця» назначила восемь поездов к празднику 8 Марта.

Как сообщает пресс-служба компании, пять из них — в карпатском направлении.

Поезд №168 Львов — Одесса назначен на 8 марта. Отправление из Львова в 9:40, прибытие в Одессу в 20:56; отправление из Одессы в 9:37, прибытие во Львов в 21:05.

Поезд №136 Одесса — Черновцы назначен на 3, 5, 7 и 9 марта, в Одессу — 4, 6, 8 и 10 марта. Отправление из Одессы в 16:39 и прибытие в Черновцы в 10:00; отправление из Черновцов в 15:35 и прибытие в Одессу в 10:01.