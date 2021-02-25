Два человека погибли на пожаре в Одессе

25.02.2021 10:15
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Новости

25 февраля в 5:52 в службу спасения «101» поступило сообщение о запахе дыма в парадной 5-этажного жилого дома на проспекте Небесной Сотни, 19.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, по прибытию на место вызова спасатели обнаружили возгорание домашнего имущества в 3-комнатной квартире на 2-м этаже.

В 6:15 огонь был локализован и в 6:35 ликвидирован на площади 20 кв.м.

Во время тушения пожара обнаружены тела двух погибших 1964 г.р. и 1934 г.р.

Предполагаемая причина пожара неосторожное обращение с огнем хозяином.

От ГСЧС привлекались 5 единиц техники и 14 человек личного состава.

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