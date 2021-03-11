Дом живодера из Одесской области исписали оскорблениями, не обошлось без драки 13 Новости

Несколько человек проникли на территорию домовладения мужчины, который является фигурантом в уголовном производстве по факту жестокого обращения с животным, в Царском Селе и расписали краской фасад его дома.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Украины в Одесской области.

Сведения об этом событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.162 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщила хозяйка задушенного кота, это сделали активисты.

«Хочу сразу оговориться, что мы с активистами не связывались, мы против насилия и порчи чужого имущества», — заявила женщина.

Она также рассказала, что в ответ на действия активистов сосед вызвал наряд карабинеров, в итоге на его участке началась драка между обеими сторонами.

Напомним, хозяина дома обвиняют в том, что он забил камнем и задушил соседского кота.