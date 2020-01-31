Дом Руссова: у мэрии нет ни проектов, ни чертежей реставрации интерьеров памятника архитектуры 25 Новости

Торжественно открытый в конце прошлого года дом Руссова остается пустым внутри: в нем нет ни помещений, ни коммуникаций. Более того, не существует даже проектов восстановления интерьеров уникального дома.

Об этом сообщил вице-мэр Одессы Петр Рябоконь.

По словам чиновника, в доме нет никаких постоянных коммуникаций: ни электричества, ни воды, ни отопления. Более того, для сохранения целостности были восстановлены только межэтажные перекрытия, никаких помещений внутри дома нет.

На сегодняшний день там голые пустые пространства без дверей, перегородок, ничего нет, – заявил Рябоконь.

По его словам, нет ни проектов, ни чертежей реставрации интерьеров дома Руссова. Городские власти ставили перед собой задачу только восстановить первоначальный внешний вид памятника архитектуры.

Мы сохранили дом. Пока все, – говорит вице-мэр.

Кроме того, Петр Рябоконь отреагировал на появившиеся в сети объявления об аренде помещений в доме Руссова. Напомним, такие объявления уже распространяет одно из агентств недвижимости.

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