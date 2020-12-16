Дом Либмана остался на зиму без крыши

Подрядчик, который занимается восстановлением дома Либмана на ул. Преображенской, 23 в Одессе не успел восстановить кровлю здания.

Как сообщил начальник управления капитального строительства Одесского горсовета Борис Панов, на полу 4-го этажа над квартирами, в которых есть жильцы, расстелили плёнку.

Он отметил, что управление настаивает на проведении работ по обустройству крыши с сохранением аутентичных геометрических объёмов, а планы по надстройке мансарды «отметаются».

Панов также сообщил, что управлению заказана корректировка проектно-сметной документации в разделе усиления фундаментов и стен здания. Данный проект находится на экспертизе, после которой будет объявлен тендер на выполнение работ.

«С компанией "Укрспецпроект" на сегодняшний день решается вопрос о расторжении договора. Ведётся поиск компании, которая бы в кратчайшие сроки провела консервационные работы на крыше», — рассказал начальник управления капстроительства.