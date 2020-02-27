Долг КП «Теплоснабжение города Одессы» достиг 1,5 млрд грн 25 Новости

В настоящее время долг коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» (ТГО) достигает 1,5 млрд грн.

Об этом сообщила в эфире передачи «7-го телеканала» директор КП Анна Позднякова.

Она отметила, что существенная часть указанной суммы — это штрафы и пени, которые, в частности, возникли ранее по решениям суда и которые необходимо реструктуризировать. При этом самому предприятию сейчас должны около 500 млн грн.

«Если эти деньги вернуть сегодня, то они могут пойти на ту же модернизацию», — подчеркнула Позднякова, добавив, что в ТГО планируют подсчитать суммы, которые вероятнее всего взыскать с должников.

«Вы удивитесь, увидев в этом списке некоторых депутатов и известных предпринимателей. А пенсионеры, люди, получающие субсидии, ответственней всего подходят к оплате коммунальных услуг», — заключила директор «ТГО».

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