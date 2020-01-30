Для школьников Суворовского района закупят «золотые» яйца 52 Новости

1 миллион 168 тысяч яиц планирует закупить для учебных учреждений «Центр финансирования и хозяйственной деятельности учреждений системы образования Суворовского района».

Соответствующее объявление опубликовано на портале Prozorro.

За данную продукцию планируют заплатить 6 миллионов и 31 тысячу гривен. То есть, одно яйцо обойдётся примерно в 3 гривны и 59 копеек (соответственно, 35 гривны и 89 копеек за десяток).

Это значительно выше цен, существующих на рынке, где в среднем опте стоимость 1 куриного яйца редко превышает 2 гривны, а при закупке крупных партий (а почти полтора миллиона яиц – это немало) можно рассчитывать и на более низкие цены.

Правда, в результате торгов цена покупки может несколько снизиться. Однако всё равно не вполне понятно, зачем изначально ставить однозначно завышенную цену на закупаемую продукцию при формировании тендерного предложения.

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