Для школ Измаильского района закупят сверхдорогую картошку 11 Новости

По 18 гривен и 60 копеек за килограмм обойдётся отделу образования Измаильской районной администрации картофель для питания учащихся.

Соответствующую сделку чиновники районной администрации заключили по итогам тендера, который состоялся в конце декабря 2019 года.

Победителем тендера стал предприниматель Юрий Беров. Он согласился продать райадминистрации 23 950 килограмм картофеля по 18 гривен 60 копеек за кило.

Отметим, что даже в одесских супермаркетах картошка стоит подешевле - 14-15 гривен за кило, а оптовые цены на картофель и вовсе составляют от 5 до 11 гривен.

Интересно, что значительно дешевле за картошку просила предприниматель Елена Шевчук, но её предложение тендерный комитет отклонил из-за ошибок в поданных документах.

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