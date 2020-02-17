Для охраны территории вокруг танкера Delfi выделят около 130 тысяч гривен 50 Места, Новости

Почти 130 тысяч гривен выделят в мэрии для охраны территории вокруг затонувшего танкера Delfi. Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания в мэрии.

Как рассказал директор департамента муниципальной безопасности Одесского горсовета Виктор Кузнецов, сначала водолазы обследуют дно возле танкера, установят ограду, а после этого на пляже разместят пост охраны. На это из бюджета выделят 64 тысячи гривен, еще 35 тысяч на комплектацию и 30 — на закупку плавсредства.

«Для обеспечения необходимо круглосуточное несение службы: два человека в сутки, это из расчёта сутки через трое. Дополнительных восемь должностей, в среднем по 8000 гривен зарплата, это 64 тысячи гривен в месяц», — рассказал Виктор Кузнецов.

Танкер Delfi затонул на пляже «Дельфин» еще прошлой осенью, убрать его до начала курортного сезона не успевают, поэтому решили поставить охрану, чтобы не подпускать к опасному судну отдыхающих.

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