Диспетчер Одесской железной дороги организовала кражу грузов из вагонов 57 Криминал, Новости

Дежурная по дирекции железнодорожных перевозок заместитель старшего диспетчера филиала «Одесская железная дорога» «Укрзализныци» вместе с подельниками организовала схему систематического воровства грузов с составов. Об этом редакция узнала из материалов уголовного производства по ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 185 и ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 185 УК.

Женщина в течение 2019 года в сговоре с рядом сообщников организовала схему хищения зерна из грузовых вагонов. У нее был доступ к расписанию движения таких поездов и возможность вносить в него изменения. Таким образом в феврале 2019 года она добавила еще одну остановку грузовому поезду, который двигался со станции «Хмельник» на станцию «Черноморская-ТИС».

Женщина организовала остановку поезда на товарной станции «24 километр», где ее сообщники украли из вагонов почти три тонны кукурузы на 12,6 тыс. гривен. В начале июля 2019 года по такой же схеме на той же станции из поезда украли 1,7 тонны пшеницы стоимостью девять тысяч гривен. Зерно грузили в автомобиль УАЗ и вывозили прямо со станции.

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