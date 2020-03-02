Директор госстивидора «Черноморск» уволил за прогул первого зама 64 Люди, Новости

Директор ГП «Морской торговый порт (МТП) «Черноморск» Александр Попов уволил своего первого заместителя Сергея Сечкина. Об этом сообщила пресс-служба госстивидора.

Кадровая служба Черноморского порта продолжает борьбу с нарушителями трудовой дисциплины, а начала ее с самой «верхушки». Результатом стало увольнение первого заместителя директора ГП «МТП «Черноморск» Сергея Сечкина. Пресс-служба госстивидора

Основанием для увольнения стало систематическое нарушение правил внутреннего трудового распорядка. По данным комиссии в составе работников порта, Сечкин неоднократно отсутствовал на работе без уважительных причин и без соответствующего решения работодателя в течение более двух месяцев. Во время работы комиссии были составлены соответствующие акты.

В связи с этим, учитывая систематичность грубого нарушения норм трудового законодательства, руководитель ГП «МТП «Черноморск» Александр Попов решил привлечь прогульщика к дисциплинарной ответственности и расторг с ним трудовой договор «по инициативе уполномоченного органа».

Отмечается, что министр инфраструктуры Владислав Криклий приказом от 30 сентября 2019 года уволил директора ГП «Морской торговый порт «Черноморск» Сергея Сечкина, работавшего в этой должности с сентября 2017 года. Как указано в документе, деятельность этого руководителя признана не соответствующей требованиям эффективного менеджмента предприятий портовой отрасли.

В начале ноября 2019 года Кабинет министров согласовал назначение Александра Попова исполняющим обязанности директора ГП «Морской торговый порт (МТП) «Черноморск».

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