Директор департамента финансов ОГА Марина Зинченко отказалась предоставлять публичную информацию 91 Люди, Новости

Чиновники департамента финансов ООГА скрывают от граждан информацию о юридических услугах, закупленных за деньги налогоплательщиков.

Совсем недавно интернет-издание «Монитор» сообщало о том, что департамент финансов Одесской областной государственной администрации провел закупку юридических услуг, несмотря на огромный штат чиновников. Департамент финансов в лице директора Марины Зинченко 14 января 2020 года заключил договор с компанией «Элигос». Стоимость таких услуг для областного бюджета будет составлять 180 тыс. гривен.

Интернет-издание «Монитор» решило поинтересоваться у чиновницы целью такой закупки. Мы задали всего лишь два вопроса:

— какие конкретно юридические консультационные услуги необходимы департаменту финансов?

— работают ли в департаменте финансов юристы?

Свои вопросы мы задали в форме запроса на публичную информацию и, согласно действующего законодательства, рассчитывали получить ответ в пятидневный срок. 20 февраля 2020 года нам на почту поступил ответ на запрос на три страницы, хотя можно было ограничиться и одним листом. Фактически нам было отказано в предоставлении публичной информацию, что является нарушением ЗУ «О доступе к публичной информации».

Во-первых, запрос мы отправляли на имя Марины Зинченко, поскольку она и является руководителем департамента финансов ООГА. Несмотря на это, чиновница посчитала, что направление на ее имя письма является основанием для отказа в предоставлении информации, поскольку она лично не является распорядителем какой-либо информации. На кого же по такой логике мы должны были отправлять запрос?

Свой запрос мы конечно же отправляли в электронной форме и указали телефон, электронную почту, ФИО заявителя и дату отправки. В отказе на предоставление информации Марина Зинченко указывает, что запрос должен содержать почтовый адрес или электронную почту. Но дальше чиновница пишет, что нами не указан почтовый адрес. Возникает логический вопрос: зачем его указывать, если мы подали запрос в электронной форме и желали получить ответ на электронную почту, дабы сохранить бюджетные средства на премии чиновникам.

Таким образом, Марина Зинченко сама себе противоречит. Одной рукой чиновница пишет, что достаточно электронной почты, а второй – требует почтовый адрес.

Во второй части своего по истине гениального ответа Марина Зинченко нас уведомила, что для ответа на два достаточно банальных вопроса ей придется создавать новую информацию (готовить аналитику, разъяснения и т.д.), а закон предусматривает предоставление только уже существующей информации. Такой ответ является чистым вымыслом закоренелых чиновников, которых не смогла сменить новая пришедшая власть и губернатор Максим Куцый.

Чтобы ответить на вопрос о наличии юристов в штате департамента финансов достаточно было открыть штатное расписание, где все указано и это не является тайной. Получается, что для ответа по крайней мере на один вопрос не нужно создавать новую информацию.

В заключительной части своего ответа чиновница доказывает, что наш запрос — это не запрос, а обращение граждан, а поскольку мы не указали почтовый адрес и не подписали его (подавали запрос в формате doc на электронную почту департамента), то нам стоит отказать.

Чиновники, которые содержатся за наши с вами налоги, фактически наплевали на ЗУ «О доступе к публичной информации». Отметим, что зарплата Марины Зинченко за 2018 год в должности директора департамента финансов ОГА составила 638 130 грн. или же более 50 тыс. гривен в месяц.

Декларация Марины Зинченко за 2018 года просто в голове не укладывается, учитывая то, что она всю жизнь проработала на различных должностях в госорганах. Так, Марина Анатольевна владеет квартирой общей площадью 200 м2, жилыми домами 179,3 м2 и 93,3 м2, расположенных в Одессе. Также чиновница имеет в собственности множество земельных участков на территории Одесской области.

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