Девушка, убившая покушавшегося на нее мужчину, приговорена к 8 годам лишения свободы 30 Криминал, Новости

Беляевский райсуд вынес приговор девушке, которая два года назад убила мужчину. По ее словам, она это сделала, чтобы защититься. Преступление было совершено в декабре 2017 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно материалам уголовного дела, девушка отдыхала в одесском клубе с подругами. Согласно ее показаниям, сначала она пила пиво, а со временем перешла на коктейли. Когда подруги разъехались, она продолжила отдыхать в клубе на Ланжероновской. Там, по ее словам, бармен предложил ей черный коктейль, и она согласилась. После этого отключилась, а когда очнулась, оказалась в каком-то доме с незнакомым мужчиной.

Тот, по словам девушки, дважды ее изнасиловал, при этом она не сопротивлялась, находясь в беспомощном состоянии. На уговоры отпустить ее тот якобы не реагировал. А когда мужчина снова собирался заняться с ней сексом, девушка оттолкнула его, и мужчина упал. Девушка взяла складной нож, который был на кровати, и покинула дом. Что именно произошло, подсудимая, по ее словам, не помнит, но точно знает, что оборонялась. Следствие, однако, квалифицировало действия обвиняемой как умышленное убийство. На теле погибшего обнаружили три ножевых ранения, которые и стали причиной смерти.

Таким образом, суд очевидно не принял во внимание утверждение обвиняемой о том, что ее вначале напоили каким-то усыпляющим веществом, а затем неоднократно насиловали, пользуясь ее беспомощным состоянием. И не счел это свидетельством того, что она действовала в рамках необходимой обороны.

Согласно информации пресс-службы суда, судебное решение основывалось на том, что подсудимая действовала, исходя из личных неприязненных отношений и осознанно нанесла погибшему смертельные ранения в ситуации, когда ее жизни непосредственная опасность не угрожала.

Приговор суда может быть обжалован в вышестоящей судебной инстанции в течение 10 дней.

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