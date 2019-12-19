Депутата Одесского облсовета проверят антикоррупционеры: он не задекларировал дом 26 Новости

Депутата Одесского областного совета и члена фракции «Оппозиционный блок» Виталия Саутенкова ожидает полная проверка декларации о доходах. Общественники обнаружили у него незадекларированнный дом площадью почти 1000 кв.м. и пожаловались в Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции

Жалобу на лакуны в декларации составила общественная организация «Союз юристов Одесской области». 18 декабря антикоррупционеры пообещали провести полную проверку декларации депутата.

Согласно этому документу, депутату принадлежит некий офис площадью 994,4 кв.м в элитном районе «Сосновый берег» возле села Фонтанка под Одессой. Местные жители утверждают, что на самом деле это огромный частный дом.

Отметим, что в соответствии с действующим законодательством контролировать электронные декларации можно как формально (при помощи программного обеспечения), так и на основании полной проверки.

Во время полной проверки выясняют достоверность указанных в декларации сведений, точность оценки имущества, выявляют наличие конфликта интересов или признаки незаконного обогащения.

За декларирование недостоверной информации предусмотрена уголовная ответственность (ст. 366-1 УК Украины). Наказать могут штрафом от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, за сокрытие имущества в декларации о доходах сейчас судят мэра Одессы Геннадия Труханова. Дело слушается в Высшем антикоррупционном суде. В случае обвинительного приговора городской голова может лишиться должности.

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