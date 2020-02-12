Депутата Одеської обласної ради судитимуть 5 Криминал, Новости

Прокурори Одеської області скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора одного з підприємств Одеси – депутата обласної ради, причетного до привласнення бюджетних коштів, виділених на реконструкцію з’єднувального каналу між Тилігульським лиманом та Чорним морем.

Слідством з’ясовано, що підприємство, яке очолює депутат, приймало участь у державних закупівлях та виграло тендер на проведення ремонтних робіт з укріплення захисної гідротехнічної споруди на каналі «Тилігульський лиман – Чорне море».

Проводячи реконструкцію, підрядник, достовірно знаючи, що роботи в повному обсязі не виконані, вніс до офіційних документів неправдиві відомості про їх об’єми, чим завищив вартість робіт.

Своїми протиправними діями підприємець спричинив державному бюджету шкоду більше ніж на 2 мільйони гривень.

Джерело