Дело завода «Краян»: ВАКС избрал меру пресечения Дубовому

31.01.2020 13:41
18
Новости

Сегодня, 31 января, Высший антикоррупционный суд продолжил избирать меру пресечения одному из фигурантов дела о заводе «Краян» — экснардепу Александру Дубовому.

Суд избрал ему меру пресечения в виде залога в 15 млн 765 тыс гривен.

Напомним, о подозрениях в деле завода «Краян» сообщили ещё четырем лицам. Ранее по делу проходили восемь человек, среди которых и действующий мэр Одессы Геннадий Труханов. По версии правоохранительных органов, подозреваемые купили помещение бывшего завода по вдвое завышенной цене. Это нанесло ущерб бюджету Одессы на сумму более 92 миллионов гривен.

Источник

Теги

Рассказать

Читайте также