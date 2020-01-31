Дело завода «Краян»: ВАКС избрал меру пресечения Дубовому 18 Новости

Сегодня, 31 января, Высший антикоррупционный суд продолжил избирать меру пресечения одному из фигурантов дела о заводе «Краян» — экснардепу Александру Дубовому.

Суд избрал ему меру пресечения в виде залога в 15 млн 765 тыс гривен.

Напомним, о подозрениях в деле завода «Краян» сообщили ещё четырем лицам. Ранее по делу проходили восемь человек, среди которых и действующий мэр Одессы Геннадий Труханов. По версии правоохранительных органов, подозреваемые купили помещение бывшего завода по вдвое завышенной цене. Это нанесло ущерб бюджету Одессы на сумму более 92 миллионов гривен.

Источник