Дело «Летнего театра» судьи третий раз решили рассматривать сначала 5 Места, Новости

Представитель совместного предприятия «Солинг» подал ходатайство об отводе судей рассматривавших спор о статусе «Летнего театра» в одесском Городском саду.

Как отметили в пресс-службе Одесской облгосадминистрации, это означает, что спор будет рассматриваться сначала.

Отметим, что истцом выступает совместное предприятие «Солинг», ответчиками – Департамент культуры Одесской ОГА и Консультативный совет по вопросам охраны объектов культурного наследия.

Ранее представитель департамента культуры Одесской ОГА сообщил, что предоставит суду дополнительные доказательства. Они должны были расширить обоснования и доказать, что «Летний театр» является памятником архитектуры является частью Городского сада.

Это означало бы, что территория находится под защитой государства и не может быть застроена. Суд удовлетворил это ходатайство.

Отметим, что это уже третий отвод суда по этому делу.

Пятый апелляционный административный суд, рассмотрев 28 января по существу иск Управления культуры Одесской областной госадминистрации к СП «Солинг» по поводу признания статуса объекта памятника садово-паркового искусства территории «Летнего театра» в одесском Городском саду, назначил дебаты на февраль.

В октябре прошлого года Пятый апелляционный административный суд постановил отменить решение исполкома, утвердившее план благоустройства «Летнего театра» в одесском Городском саду, который предложил продюсер Дмитрий Шпинарев.

Одесский окружной административный суд приступил к рассмотрению иска волонтеров к компании, занимающейся работами в «Летнем театре» на территории Городского сада 10 мая 2019 года.

Скандал вокруг «Летнего театра» разгорелся после того, как в сентябре 2016 года в ходе десятой сессии Одесского горсовета депутаты одобрили проект решения по даче согласия на землеотвод участка на территории бывшего «Летнего театра» в Горсаду.

В июне 2017-го компания получила декларацию на проведение работ по строительству «административного здания с торговыми помещениями и инфраструктурой для отдыха». В разрядке одесских активистов появился документ, согласно которому в «Летнем театре» собирались срубить 109 деревьев. Намерение застроить эту территорию вызвало возмущение у одесситов – в субботу, 18 ноября, они вышли на массовый митинг против застройки «Летнего театра».

Напомним также, что группа волонтеров «Летнего театра» 9 января 2019 года представила свое видение организации площадки, сильно отличающееся от представленного ранее Дмитрием Шпинаревым. Концепцию разрабатывали, исходя из проведенного ранее исследования, показавшего, что 88% одесситов уверены в пагубности для Городского сада предполагавшегося строительства на месте «Летнего» торгового центра, 73% считают площадку частью Горсада и 55% уверены, что там должны проходить концерты и выступления. Любопытно, что 56% опрошенных заявили о готовности вкладывать собственные средства в ремонт и содержание «Летнего театра».

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